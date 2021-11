Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate: le cerimonie nel Brindisino

BRINDISI - La Prefettura e il presidio della Marina Militare, in collaborazione con il Comune, l’Ufficio scolastico provinciale e le Forze dell’ordine, hanno programmato in piazza Santa Teresa, con inizio alle ore 10.30, la cerimonia commemorativa per la celebrazione della festività del 4 novembre, giorno dell’Unità nazionale e delle Forze Armate.

La manifestazione, che avrà luogo ai piedi del Monumento ai Caduti, caro alla memoria storica della città, si aprirà con la deposizione della corona da parte del Prefetto e del comandante del Presidio Militare, unitamente al sindaco di Brindisi e al presidente della Provincia.

La manifestazione prevede il contributo musicale degli studenti del Liceo “Giustino Durano” di Brindisi. Nel corso della cerimonia saranno consegnate, alla presenza delle Autorità Civili e militari, le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana conferite dal Capo dello Stato ad alcuni cittadini che si sono distinti in vari ambiti dando lustro al territorio brindisino.

Per la commemorazione ai Caduti di tutte le guerre il Comune di Fasano ha organizzato gli eventi, come tradizione, in mattinata a Fasano centro e nel pomeriggio a Pozzo Faceto, Montalbano e Pezze di Greco. «Celebrare il 4 novembre significa allenare la memoria a ricordare che siamo una democrazia libera grazie al sacrificio di tanti nostri connazionali che hanno costruito l’Italia con sacrificio e profondo senso del dovere – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Questa data è il doveroso tributo a tutte le Forze Armate impegnate in ogni parte del mondo nella difesa della nostra Patria e dei valori democratici di cui la nostra Repubblica è portatrice».