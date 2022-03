Giornate Fai 26-27 marzo: due i siti visitabili in provincia di Brindisi

La centrale idroelettrica Battaglia dell'Acquedotto Pugliese di Villa Castelli e il castello Svevo di Brindisi. Questi i siti visitabili (è consigliata la prenotazione sul sito Fai). in provincia di Brindisi in occasione delle giornate Fai in programma i prossimi 26 e 27 marzo. Le Giornate FAI quest’anno compiono “trenta primavere”: dal 1993 a oggi, 14.090 luoghi di storia, arte e natura aperti in tutta Italia, visitati da oltre 11.600.000 di cittadini, grazie a 145.500 volontari e 330.000 studenti “Apprendisti Ciceroni”. Un traguardo esaltante, che tuttavia non potrà essere solo una festa. Nel pieno di una guerra che segna tragicamente la storia europea, non è il momento di festeggiare, né di invitare gli italiani a distrarsi nel puro godimento delle meraviglie del nostro Paese, ma piuttosto a concentrarsi sul significato e sul ruolo del patrimonio

Villa Castelli - Centrale idroelettrica Battaglia dell'Acquedotto Pugliese

L'apertura nelle Giornate Fai di Primavera permetterà la visita agli ambienti interni dell'impianto di risalita e la possibilità di esplorare la sala macchine restaurata con le sue turbine. La conservazione dei macchinari originari è un esempio eccezionale di archeologia industriale in territorio brindisino e, contemporaneamente, testimonianza unica dell'attività dell'AQP all'inizio del XX secolo. Durante la visita sarà possibile comprendere a pieno l'evoluzione della particolare struttura e della sua funzionalità nel corso del tempo, sottolineare l'importanza dei recenti adeguamenti e l'attenzione posta dall'AQP all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Si consiglia di indossare scarpe comode.

Ingresso da via Parpullo Mannara

Apertura in collaborazione con Acquedotto Pugliese.

Orari apertura: dalle 10.00 alle 13.00 / dalle 15.00 alle 18.00 con turni di visita ogni ora.

Ingresso con prenotazione consigliata con contributo volontario a partire da 3,00 €

Brindisi - Castello Svevo

Durante le Giornate Fai sarà possibile scoprire la storia del Castello grazie ad un percorso guidato che permetterà l'accesso straordinario ad alcuni dei locali più interessanti della struttura, come ad esempio la Sala Storica del San Marco, nella quale sarà possibile ripercorrere le pagine di storia scritte in oltre cento anni di attività dai valorosi Fucilieri di Marina italiani, con preziosi cimeli testimoni dell'importanza di Brindisi e del ruolo della Città per la marineria Italiana. Nel corso della visita sarà possibile apprezzare il dipinto di una Madonna Odegitria, custodito all'interno della Chiesa del Castello.

Indirizzo da Via dei Mille, 4

Orari apertura: dalle 10.00 alle 13.00 / dalle 15.00 alle 18.00 con turni di visita ogni ora.

Ingresso con prenotazione consigliata con contributo volontario a partire da 3,00 €