“Giovani talenti crescono….”: evento conclusivo del progetto “suono gioco e imparo”

SAN DONACI - Con l’evento “Giovani talenti crescono….” in programma lunedì 27 febbraio ore 18, presso Officine creative-bollenti spiriti in via Grassi, 80 si conclude a cura dell’associazione di promozione sociale Amici della musica-aps il progetto “suono gioco e imparo” finanziato dall’assessorato alle Politiche giovanili della Regione Puglia nell’ambito dell’avviso Spazi di prossimità.

Il progetto ha previsto lo svolgimento di diversi laboratori con frequenza gratuita, che ha permesso così la ripresa dopo il difficile periodo pandemico, riavviando le attività artistico culturali degli spazi comuni gestiti per la socialità. Ingresso libero