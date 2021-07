"Guerra del vino": evento teatrale e degustazioni fra i vigneti di Tenute Lu Spada

Tutto pronto per il primo evento della rassegna estiva di Tenute Lu Spada, l’azienda vitivinicola a due passi dal Parco del Cillarese di Brindisi. Venerdì 23 luglio alle 20, sul prato fra i vigneti dell’azienda, che per l’occasione si trasforma in anfiteatro, Fabrizio Saccomanno porta in scena “La guerra del vino”, il monologo liberamente ispirato all’omonimo libro di Alfredo Polito e Valentina Pennetta edito da Manni. A dare il benvenuto agli ospiti un calice di Avocetta, bianco biologico da Minutolo. Dopo lo spettacolo e l’incontro con l’attore, l’autore del libro e Carmine Dipietrangelo, la degustazione del Tuffetto, il rosato da Negroamaro biologico di Tenute Lu Spada, in abbinamento a friselle e formaggi di aziende del territorio. L’intero evento si svolgerà all’aria aperta e nel pieno rispetto delle normative anti-covid. Ingresso 20 euro. Informazioni e prenotazioni: 3938263651 – commerciale@tenuteluspada.it

