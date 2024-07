I promessi sposi per l’Estate mesagnese

Indirizzo non disponibile

MESAGNE - Giovedì 11 luglio In scena “I promessi sposi”, spettacolo liberamente tratto da “I promessi sposi opera moderna di Michele Guardì”, con la regia di Graziano Galatone e le musiche del maestro Pippo Flora. La compagnia “AttoTerzo” si presenta al pubblico con una veste rinnovata grazie anche alla brillante regia e a Sara Baldini, che ne firma per la prima volta le coreografie. Lo spettacolo si svolgerà in piazza Orsini del Balzo dalle ore 21.00. Ingresso libero.

Protagonisti sul palco 9 interpreti e 8 ballerini. Lo spettacolo rilegge in chiave moderna il più classico dei testi della letteratura italiana celebrandone valori storici, poetici e umani, proprio in occasione della celebrazione dei 150 anni dalla morte di Manzoni. La spettacolare scenografia con otto enormi Led Wall, e delle magnifiche proiezioni rendono lo spettacolo una sorta di interconnessione 4.0 tra artisti e pubblico, uno spettacolo interattivo e realistico nello stesso tempo, grandi proiezioni, ed effetti speciali, portando lo spettatore a vivere le suggestive atmosfere manzoniane