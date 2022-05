Identità narrate e condivise: secondo appuntamento con il laboratorio della Biblioteca Comunale

FRANCAVILLA FONTANA - Mercoledì 11 maggio alle 17.30 è in programma il secondo appuntamento in Biblioteca Comunale con il laboratorio “Identità Narrate” sulla storia, le tradizioni e la cultura di Francavilla Fontana. Al centro dell’incontro ci saranno il Santuario di Maria SS. della Croce e la Fiera dell’Ascensione. Anche in questa occasione la narrazione storica sarà arricchita con foto d’epoca, testimonianze e documenti per un viaggio nella memoria, anche recente, di due luoghi che hanno caratterizzato la vita del quartiere e non solo.

Il progetto Identità narrate è stato sviluppato grazie al lavoro di ricerca che ha coinvolto storici locali quali Alberico Balestra, Pietro Balsamo, Giuseppe Cafueri, Fulgenzio Clavica, Savino D'Andrea, Enzo Garganese, Salvatore Lupo, Geppino Montanaro, Alfonso Padula e Sandro Rodia.

Gli incontri proseguiranno, con la stessa formula, ogni mercoledì alle 17.30, sempre in Biblioteca Comunale, ogni volta trattando un luogo di interesse diverso: il convento di San Biagio, il quartiere de “Li cameni”, la Torre dell’Orologio, l’ex mercato coperto e tanti altri (non mancherà l’edificio che oggi ospita la stessa biblioteca comunale). La partecipazione al laboratorio è libera e gratuita.