La filosofa scrittrice Michela Marzano a Cellino per presentare il suo ultimo libro

CELLINO SAN MARCO - Sabato 4 novembre a Cellino San Marco presso il Kelina Charme Hotel in Piazza A. Moro, a partire dalle ore 19, si terrà l’incontro con la filosofa scrittrice Michela Marzano che presenterà il suo libro “Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa”. Dialogherà con l’autrice la direttrice della biblioteca arcivescovile di Brindisi “A. De Leo”, dott.ssa Katiuscia Di Rocco. L’iniziativa è stata realizzata a cura dell’associazione culturale "Il cerchio delle idee" e si inserisce nelle iniziative che ogni anno vengono organizzate nell’ambito della campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne #rossocomeamore# un fiocco rosso contro la violenza, partita oggi 3 in vista della giornata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. Il libro della Marzano tratta, infatti, proprio il tema del sesso senza consenso e dello stupro.

L’evento è patrocinato dal Comune di Cellino San Marco, dalla locale parrocchia e dalla Commissione Pari opportunità, politica di genere e diritti civili del comune di Mesagne e sarà condiviso con l’associazione culturale Caffè letterario di San Pietro Vernotico. La presidente de "Il cerchio delle idee", avvocato Ilaria Baldassarre, ha evidenziato che è necessario partire da temi più sentiti dai ragazzi per coltivare un terreno fertile alla condivisione di valori sani, volti a vivere le relazioni amicali e amorose in modo costruttivo e non deviato. Un pensiero è necessario poi rivolgerlo anche alle vittime inconsapevoli degli episodi di violenza, ossia ai figli di tutte le donne uccise, tristemente protagonisti di accadimenti brutali. A loro va il nostro più forte conforto ed anche per loro è necessario proseguire nelle lotte di contrasto alla violenza sulle donne.