"A caccia di dinosauri" nel Bastione Carlo V: ripartono le attività del Gruppo Archeologico

BRINDISI - Partono le attività del Gruppo Archeologico Brindisino nell’ambito del programma "Riusa Brindisi”, il progetto che ha visto il Comune di Brindisi affidare al Wwf la gestione dell’immobile del bastione Carlo V per garantire servizi a beneficio della collettività facendo leva sul riuso del patrimonio pubblico abbandonato e sottoutilizzato.

Nel corso dell’anno il gruppo archeo proporrà una serie di attività a favore della comunità locale finalizzate a valorizzare il suggestivo bastione Carlo V: laboratori didattici; feste di compleanno dal gusto archeologico; visite guidate con rievocazione storica; archeoaperitivi (per adulti); sedute di ginnastica posturale (per adulti).

I laboratori didattici, nati per coniugare apprendimento e gioco, saranno destinati ai bambini dai 5 agli 15 anni, affronteranno materie come la preistoria, l’archeologia, la scrittura, i giochi dei romani, l’antica civiltà dei messapi con un linguaggio semplice e tante attività pratiche.

Sabato 27 novembre il primo appuntamento con il laboratorio: “A caccia di dinosauri”. Un’occasione unica per far divertire i bambini in modo educativo: con l'ausilio di supporti multimediali e di veri fossili, i bambini si cimenteranno nella simulazione di uno scavo paleontologico e scopriranno la preistoria, i dinosauri, i miti e le leggende legate ai fossili. Per info sui costi e per prenotazioni: 3472921852 (solo messaggi whatsapp) A breve sarà reso noto il calendario completo delle attività.