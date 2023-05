SAN PANCRAZIO SALENTINO – A 20 anni dalla sua scomparsa, San Pancrazio Salentino ricorda l’ex sindaco che ha fatto la storia del paese, Pancrazio Gennaro, deceduto per un male incurabile. Venerdì 26 maggio prossimo, alle 17, nell’area mercatale, via Manisco 2, si svolgerà la cerimonia di intitolazione del Centro polifunzionale giovanile a Pancrazio Gennaro. Sarà anche donata una borsa di studio all'Ateneo salentino.

“Abile amministratore e politico socialista, massimo esperto di pubblica amministrazione ha segnato alcune tracce nel suo percorso che ancora oggi hanno un’impronta visibile nelle comunità del Brindisino e del Leccese e negli enti locali dove ha prestato il proprio impegno civico e pubblico e la propria attività di consulenza professionale”. Si legge nella sezione “Biografia” sul sito internet dell’associazione culturale che porta il suo nome, promotrice dell’evento di venerdì prossimo.

“Il suo sguardo verso i più deboli e per il lavoro nelle varie fasi della sua parabola biografica, la sua costante attenzione per le potenzialità del territorio, il leitmotiv della preparazione delle future classe dirigenti, l’ossessione per la formazione e l’aggiornamento delle competenze, la sua capacità visionaria, innovativa e progettuale, le sue intuizioni aperturiste e la sua straordinaria generosità di uomo umile, onesto e altruista rappresentano un’eredità che può essere declinata al futuro socializzandola e mettendola disposizione delle generazioni più giovani”.

Alla cerimonia del 26 maggio, presieduta dal sindaco Edmondo Moscatelli, parteciperanno per i saluti istituzionali, Alessandro Delli Noci, assessore Regione Puglia; Toni Matarrelli, presidente della Provincia di Brindisi; Stefano Minerva, presidente della Provincia di Lecce e Paolo Foresio assessore comune di Lecce. Previsto anche un video contributo di Raffaele Fitto, ministro della Repubblica.

Verrà presentato in esclusiva il rapporto Eures sulla situazione socioe-economica in Puglia e nel territorio salentino.

La presentazione biografica di Pancrazio Gennaro sarà a cura del figlio Francesco Maria, interverranno inoltre il fratello Pino Gennaro, medico; Pino Marchionna, già segretario provinciale Psi di Brindisi; Riccardo Leuzzi, già presidente Co.Re.Co.; Angelo Caretto, segretario generale provincia di Lecce. Parteciperà in videocollegamento anche Alfredo Mantovano, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri.

Interverrà anche Claudio Martelli, già ministro della Repubblica. Conclusioni a cura di Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil. L’assegnazione della borsa di studio sarà annunciata con la video partecipazione del rettore dell’università del Salento, Fabio Pollice. L'incontro sarà moderato dal giornalista Giuseppe Diego Vernaleone.