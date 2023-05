Iole girasole e i prati in fiore: appuntamento per bambini e famiglie

Sabato 20 Maggio alle ore 17 presso Movimenti Laboratorio Urbano (quartiere Sant'Elia di Brindisi), in occasione della Giornata Internazionale delle Api, andrà in scena lo spettacolo con attori, burattini e musica dal vivo “Iole girasole e i prati in fiore” con Paola Giglio e Gianluigi Cosi.

Lo spettacolo è offerto da Eridano Cooperativa Sociale e Spazio Mamme Brindisi ai minori e alle loro famiglie per sensibilizzarli rispetto ai temi ambientali, in particolare ponendo attenzione sull’importanza delle api per la salvaguardia dell’ecosistema. Subito dopo la rappresentazione, i bambini verranno coinvolti in giochi e laboratori creativi; sarà offerta loro una merenda con dolci a base di miele preparati da “La Banda dell’Ortica”, progetto di inserimento lavorativo per persone con disabilità o provenienti da percorsi di esecuzione penale.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di collaborazione che Eridano Cooperativa Sociale, ente gestore di Movimenti Laboratorio Urbano, e Cooperativa Santi Pietro e Paolo, implementation partner di Save the Children, stanno portando avanti a Brindisi al fine di costruire una rete di servizi territoriali efficiente e processi di welfare comunitario solidali e generativi.

A 17 anni Paola Giglio costruisce il suo primo teatrino in legno e mette in scena i suoi primi spettacoli con pupazzi e burattini. Nel 2002 si trasferisce a Roma dove studia teatro d’improvvisazione e si laurea in discipline dello spettacolo. Sempre a Roma dal 2008 insegna teatro nelle scuole elementari e medie. Nel 2013 si trasferisce a Brindisi e organizza per il Comune della città la “Festa della Narrazione”; dirige vari centri estivi integrati come l’Eridano Sprint Camp; insegna teatro per enti di formazione; scrive e firma la regia di spettacoli di burattini viaggiando tra piazze, scuole e palazzi. Dà vita alla “Stanza” uno spazio ludico che accoglie i bambini con laboratori creativi, teatrali e giochi di ruolo. Crea un suo canale youtube “La Stanza di Paula” dove insieme a “Gastone il lupo” racconta storie e suggerisce attività creative per il tempo libero. Nel 2015 nasce la sua collaborazione artistica con lo scrittore e cantautore Gianluigi Cosi trasformando i suoi libri in spettacoli di burattini che educano i bambini alla salvaguardia dell’ambiente.

Gianluigi Cosi, brindisino, cantautore e fondatore della band I Rinoplastici esordisce nel 2015 con il libro “Betta Caretta e gli amici della macchia” (Il Raggio Verde edizioni), menzione di merito alla Fiabastrocca 2016; nel 2017 scrive “Camilla Clorofilla e il bosco che brilla” ( Il Raggio Verde edizioni) , dai due libri insieme alla collaborazione di Paola Giglio sono nati due spettacoli teatrali con musiche originali. Nel 2019 è uscito il suo ultimo lavoro discografico dal titolo “Nessuno bacia Biancaneve” edizioni Lungoviaggio.

La Cooperativa Sociale Onlus “Eridano” nasce a Brindisi nel 2006 con l’obiettivo di promuovere l’integrazione delle persone con disabilità e favorire la creazione di contesti sociali e lavorativi in cui sia possibile cooperare ed interagire. Eridano si è presentata al territorio non solo come una risposta a tali problematiche ma soprattutto come incubatore in grado di generare, attraverso l’interazione e lo scambio, processi di sviluppo sostenibile in ambito sociale e culturale. Il laboratorio urbano Movimenti propone una programmazione orientata ai giovani e non solo. Ogni attività è strutturata nel rispetto della mission: offrire uno spazio aperto e accessibile a tutti caratterizzato da un ambiente sicuro e propositivo.