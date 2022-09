Itinerari, teatro e degustazioni: arriva "Ostuni Welcome Experience"

OSTUNI - "Ostuni Welcome Experience" è la rassegna gratuita di itinerari, eventi teatrali e degustazioni alla scoperta di Ostuni. Si tiene da settembre a dicembre 2022, è promossa e organizzata dal Distretto urbano del commercio (Duc) di Ostuni a cura di Puglia Experience Lab. Con Ostuni Welcome Experience ai turisti ospiti del territorio viene offerta la possibilità di conoscere i luoghi della cultura e della tradizione meno noti e frequentati, al di fuori dei grandi circuiti turistici, e attraverso modalità insolite. Molte delle iniziativa si concludono con la degustazione di prodotti tipici locali e di stagione.

"Cuori verdi in città" è l'itinerario urbano verde che conduce gli ospiti a visitare i "polmoni verdi" della città di Ostuni che racchiudono o sono vicini a persistenze storico/culturali. L'itinerario mira a far conoscere gli spazi verdi, insieme ai monumenti poco valorizzati e al fuori dei circuiti cittadini, attraverso una passeggiata per le vie della zona commerciale della città. Spesso questi spazi verdi sono utilizzati come luoghi di svago, incontro, gioco e talvolta di sport da parte di residenti e turisti.

Info partecipazione

La partecipazione alle iniziative "Ostuni Welcome Experience" è gratuita. La prenotazione è obbligatoria chiamando il numero +39 329 1668064 (anche WhatsApp). Si consiglia di indossare scarpe ed abbigliamento comodi e adeguati a delle passeggiate in città. Per l'1 ottobre il punto d'incontro è alle ore 16:30 presso la villetta di Cristo Re in via Padre Serafino Tamborrino ad Ostuni. Ecco la posizione su Google Maps: https://goo.gl/maps/eWL3SzorCpGejLzV7

Programma completo

Gli orari potrebbero subire dei cambiamenti. Puglia Experience Lab invita chi fosse interessato a contattarli per conferma. Il programma approfondito delle singole iniziative è disponibile in ciascuno degli eventi all'interno della nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/pugliaexperiencelab.official/events

Prossime iniziative

04/10 Trekking pet in città, viale Pola, villetta Cristo Re (trekking pet con degustazione);

29/10 Bianche leggende, Monumento ai caduti (itinerario e artigianato);

05/11 Storie da terrazze, Monumento ai caduti (itinerario con degustazione);

26/11 Il borgo nuovo e le sue storie, Chiesa dell’Annunziata (itinerario con degustazione);

08/12 Ostuni ai tempi di..., viale Pola, villetta Cristo Re (itinerario teatralizzato);

23/12 Dal Castello al mare, Castello di Villanova (trekking urbano con degustazione);

26/12 I giochi della tradizione, Obelisco di Sant’Oronzo (itinerario esperenziale per bambini).