Masseria Canali: l'artista Julian Boal racconta il "Teatro dell'oppresso"

Dal 24 al 26 settembre, presso Masseria Canali a Mesagne, sarà ospite per la prima volta nel Salento Julian Boal, principale rappresentante del metodo del Teatro dell’Oppresso. Direttore di teatro e attivista politico internazionalmente riconosciuto, Julian Boal, fin dalla giovinezza si dedica alla pratica e allo sviluppo del metodo del Teatro dell’Oppresso, contribuendo al suo costante aggiornamento e al suo posizionamento all’interno dei movimenti sociali e di base, come il Movimento Senza Terra e il Jana Sanscriti in India.

Ha realizzato workshop in 25 paesi, e una notevole produzione di letteratura scientifica sulle applicazioni sociali del Teatro dell’Oppresso. Con Geo Britto ha recentemente fondato in Brasile la Scuola di Teatro Popolare. Questo workshop si concentrerà su una drammaturgia che cerca di evitare il dualismo morale, ma si propone altresì di immergersi profondamente nelle contraddizioni che sono il tessuto stesso della vita sociale sotto regimi capitalisti tardivi. Utilizzando giochi ed esercizi del Teatro dell'Oppresso e del Teatro Epico, sperimenteremo modi particolari per costruire scene che mirano a rappresentare il mondo come strutturato dalle contraddizioni che lo dilaniano. Gli esempi metteranno in risalto le connessioni tra una drammaturgia attenta alle contraddizioni concrete e il lavoro dei movimenti sociali e di altre organizzazioni attiviste.

Si alterneranno momenti performativi a momenti teorici in cui si mostreranno i diversi modelli. Domenica sera: Performance pubblica ore 20 aperto a tutti, presso Masseria Canali. Presentazione del forum costruito e realizzazione del peculiare dibattito teatrale. Un'iniziativa organizzata da Gtdo Salento in collaborazione con APS Street View, Mesagne Bene Comune, Mesagne Ruralee La Manovella