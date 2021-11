“L’amore della mia vita”: presentazione del cortometraggio della studentessa Giorgia Lanzillotti

OSTUNI - Sarà presentato ufficialmente il 4 novembre prossimo, alle ore 19:00, presso lo Slow Cinema di Ostuni, il cortometraggio “L’Amore della Mia Vita” opera prima della regista Giorgia Lanzilotti, 17enne e studentessa del Liceo Classico Antonio Calamo di Ostuni- Br.

La storia, liberamente ispirata al libro “È Lui” di Antonella Ayroldi, tratta una tematica molto aspra e difficile da raccontare: il cancro. Un argomento che trova rare trasposizioni cinematografiche e teatrali, malgrado sia un problema molto diffuso. La storia, narrata su più piani, permette a chiunque di entrarci e viverla con trasporto. Un racconto che non presenta alcun tipo di vittimismo e che punta a mettere in luce la vera essenza della vita, fatta di piccoli gesti, poche parole e tanti sguardi. Una grande storia d’amore tra una donna e la sua vita.

Queste le note di regia: “Il fine del viaggio è il viaggio stesso non l’arrivare”(cit. T.Terzani) -Viviamo in un mondo frenetico che non ci permette di cogliere e gustare l’essenza della vita, della nostra vita, fatta di piccole cose, di poche parole e di tanti sguardi. Ne riscopriamo l’essenza solo quando siamo sul punto di cadere, quando tutto ciò che fino a quel momento era fondamentale si rivela essere totalmente inutile e privo di valore. Ed è proprio in questi momenti che l’uomo si trasforma, conosce ciò che è ignoto, comprende ciò che è, viaggiando nell’essenza della vita, scoprendo un mondo totalmente diverso. Un viaggio senza meta, l’errare umano, che trova il suo più profondo significato solo in se stesso.- Giorgia Lanzilotti.

Il cortometraggio, realizzato anche grazie al sostegno del Comune di Ostuni, vanta il Patrocinio della Regione Puglia. Durante la serata interverranno il dottor Alessandro Galiano (Radiologo-Senologo, responsabile UOSD Senologia Interventistica, Responsabile Senologia Diagnostica Distretto SS, Asl Brindisi), e la professoressa Raffaella Argentieri (Fondazione Di Giulio di Brindisi). Dialogherà con la regista Flavio Cellie. Interpreti: Francesca Danese, Mino Profico, Marilù Sbano, Franco Miccoli, Antonella Colucci, Noemi Greco, Luca Fatigati. Direttore della Fotografia Angela Catamerò. Prodotto da “La Casa di Pietra- Teatro Steinhof”.