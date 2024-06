La Festa Patronale di Fasano tra storia, tradizione e divertimento

Prezzo non disponibile

FASANO - Il programma della Festa Patronale di Fasano prosegue con una serie di eventi esclusivi. Giovedì 20 giugno la giornata si preannuncia ricca di appuntamenti significativi che celebreranno la storia, la cultura e la tradizione della città.

Alle ore 19, nella chiesa dell'Assunta, si terrà la seconda sera del triduo religioso di preparazione alla festa. Questo momento di raccoglimento e preghiera è fondamentale per i fedeli che si preparano a celebrare la solennità patronale.

A partire dalle ore 19:30, in Piazza Ciaia avrà luogo “Aspettando la festa” dove spettacoli e animazione si mescoleranno con arti e mestieri, sapori e profumi.

Alle ore 21, sempre Piazza Ciaia ospiterà la scuola di ballo Guaperia Rumbera che metterà in scena il musical “Pirati dei Caraibi”. Lo spettacolo, ispirato al famoso film e alle avventure di Jack Sparrow, sarà un'esplosione di danze e ritmi latino-americani e caraibici. Gli allievi della scuola, dai più piccoli agli adulti, interpreteranno in chiave di ballo alcune scene proiettate del film, offrendo uno spettacolo coinvolgente e dinamico.

A seguire, si terrà la manifestazione “FasanFood - Festival del cibo fasanese”. I partecipanti avranno l'opportunità di immergersi nei profumi e nei sapori tipici della cucina fasanese, degustando piatti tradizionali preparati con ingredienti genuini e locali.

La Festa Patronale di Fasano continua a offrire momenti di grande coinvolgimento per residenti e visitatori. Gli eventi di domani rappresentano un'occasione unica per riscoprire le tradizioni storiche, culturali e gastronomiche. Un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere appieno l'atmosfera festosa e autentica di Fasano.