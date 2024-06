La ProLoco “Ulivo Vivo” promuove la Sagra del Fiorone

FASANO - La Proloco “Ulivo Vivo” in stretta collaborazione con l'ASD Egnathia di Fasano, l'ASD Narducci e il GAL della Valle d’Itria, organizza per domenica 09.06.2024 la “Sagra del Fiorone” in piazza XX settembre a Pezze di Greco.

L'iniziativa, nata alla fine degli anni novanta da un'idea di alcuni produttori fu portata avanti dall'associazione “Tempo Ritrovato” ed ebbe momenti di alta risonanza sul territorio nel periodo di gestione del sodalizio del compianto Franco Semeraro. E alla sua memoria infatti che viene dedicato un premio per la miglior produzione. La manifestazione conobbe ben 17 edizioni (le ultime tenute presso la sede del presepe vivente) ed è stata interrotta da più di dieci anni. L’obiettivo della pro loco e delle già citate associazioni è quello di riportare in vita l’unica sagra che promuove uno dei prodotti più specifici del nostro territorio e unico a livello nazionale e mondiale. La produzione dei fioroni che si attesta come periodo temporale tra la fine di maggio e i primi quindici giorni di giugno, rappresenta un momento importante per la produzione agricola del territorio di Pezze di Greco e Torre Canne, coinvolgendo buona parte della comunità nella raccolta con una ricaduta economica non di poco conto. Il prodotto, oltre che sui mercati locali e pugliesi in genere, viene ormai esportato anche in diverse città del nord.

Il programma della sagra prevede alle 18,30 una conferenza stampa a cura del GAL della Valle d'Itria su “Fioroni e fichi — caratteristiche e tipicità” con esperti del settore e la chiusura del sig. Sindaco del Comune di Fasano. Successivamente ci sarà la consegna del premio “Franco Semeraro” al miglior produttore. La serata proseguirà alle ore 20,00 con un laboratorio di pizzica con Fabrizio Nigro e alle 21,00 il concerto di pizzica con G. Paglialunga, F. Nigro, S. Pellegrino, M. Vita, C. Pastore, M. Linsalata, D. Giumentaro, G. De Filippo.

Saranno presenti in piazza stand enogastronomici con alcune specialità a base di fioroni e produttori del luogo che promuoveranno questo particolarissimo e gustosissimo frutto.