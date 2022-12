Natale al Centro di aggregazione giovanile: laboratori e attività gratuiti per ragazzi

BRINDISI - Di seguito i laboratori e le attività, gratuiti, che il servizio La Città dei Ragazzi e il Centro di aggregazione giovanile hanno organizzato a partire dal 23 dicembre presso il Cag del quartiere Paradiso. Per iscrizioni e prenotazioni telefonare 0831.453592. Tutti i partecipanti, grandi e piccini, saranno accolti dagli operatori dei Servizi "La Città dei Ragazzi" e il Cag gestiti dalle Cooperative Sociali Amani e Solerin, all'interno del Piano di Zona del Comune di Brindisi

Venerdì 23 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00: tombolata per grandi e piccini. Martedì 27 dicembre, lunedì 2 gennaio e mercoledì 4 gennaio dalle ore 17.30 alle 19.00: film e cartoni da vedere insieme. Mercoledì 28 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00: laboratorio di lettura con associazione Curiosementi (dai 7 ai 13 anni). Mercoledì 28 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00: laboratorio mamma e bambino (4-5-6 anni) Rudolph la renna dal naso rosso. Giovedì 29 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00: laboratorio di riqualificazione “Colori in festa” (bambini e ragazzi). Giovedì 29 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00: laboratorio di cucina adulti “Aspettando Capodanno”. Venerdì 30 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00: laboratori Sogni “Impronte di Futuro” (età 6-10 anni). Martedì 3 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 12.00: laboratorio di riqualificazione “Colori in festa” (bambini e ragazzi).