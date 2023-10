Caravaggio e il suo tempo apre alle scuole: al via laboratori e visite guidate

MESAGNE -. Al via il percorso annunciato durante la conferenza stampa svoltasi nei giorni scorsi a Palazzo dei Celestini, all’incontro avevano partecipato il sindaco di Mesagne Antonio Matarrelli; il presidente della Rete “Micexperience”, Pierangelo Argentieri; il consulente comunale alle Politiche Culturali e Scolastiche, Marco Calò; i dirigenti degli istituti scolastici mesagnesi, Mario Palmisano Romano, Salvatore Fiore, Ornella Manco e Maria Rosaria Pomo.

Proprio intorno alla Mostra “Caravaggio e il suo tempo” sono partiti lunedì 16 ottobre, e continueranno nelle prossime settimane, gli appuntamenti dedicati agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di Mesagne, tante le adesioni anche dagli istituti di tutte le province pugliesi. L’iniziativa si combina con la presenza di gruppi organizzati, che continuano a prenotarsi per accedere alle sale del Castello comunale dove - fino al prossimo 8 dicembre - sarà possibile visitare l’allestimento di opere di straordinaria bellezza. Sono stati i bambini delle scuole primarie a inaugurare l’esperienza didattica, attraverso una proposta abbinata all’approfondimento di tecniche e conoscenze artistiche. Tra visite guidate e laboratori didattici, i piccoli si sono cimentati prima con la ricerca dei simboli legati al mondo dell’arte e della pittura, approcciandosi in modo quasi empirico al mondo del classicismo e del naturalismo intorno al quale la prestigiosa esposizione si incentra, e preparandosi così a incontrare il “Ragazzo morso da un ramarro” del genio Merisi.

Tecniche diverse di scrittura creativa hanno dato vita a vere e proprie poesie visive, creando piccoli capolavori. Le attività continueranno nei prossimi giorni, concentrando l’attenzione sulle tecniche luministiche e di rifrazione della luce, per aiutare a comprendere con semplicità la grandezza del grande pittore e l’effetto unico di luce e ombra dei suoi capolavori. Ai piccoli della classi prime, oltre alla visita guidata, saranno riservati i racconti sulla vita del Caravaggio e del mito di Dedalo e Icaro, verranno narrati con la tecnica del kamishibai. Toccherà quindi ai ragazzi delle scuole secondarie avvicinarsi al complesso quanto affascinante mondo caravaggesco, intriso di simboli e rappresentazioni che ne fanno un anticipatore dell’arte cinematografica. I laboratori, i percorsi tematici e le visite guidate sono organizzati da “M’Arte”, la società che gestisce i servizi turistici per conto del Comune di Mesagne, in collaborazione con “Puglia Walking Art”.