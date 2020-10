Al via il 17esimo meeting della cittadinanza piena e universale

LATIANO - Tra pochi giorni prenderà il via la 17esima edizione del Meeting della Cittadinanza Piena ed Universale, organizzato dalla fondazione opera Beato Bartolo Longo di Latiano. Tema generale di quest’anno sarà: “Uomini sorgivi per il compimento della Storia”. Il Meeting coincide con il quarantesimo anniversario della beatificazione di Bartolo Longo. Diverse sono le attività programmate in questo mese bartoliano. Si inizia sabato 24 ottobre con il contest musicale “School of rock” che si svolgerà dalle ore 17.00 alle ore 20.00 presso il teatro Olmi di Latiano, nel pieno rispetto delle prescrizioni anti-Covid. Si proseguirà nelle giornate del 26, 27, 29 e 30 ottobre 2020 con webinar live, attraverso la piattaforma Motus Animi, ed incontri on line tramite la piattaforma Zoom. Per tutti coloro che sono interessati a partecipare ai webinar live vi è la possibilità di ricevere Ecm per le giornate del 27-29 e 30 ottobre, previa registrazione sul sito Motus Animi. L’iscrizione sul sito potrà essere effettuata da un massimo di 100 partecipanti.

Programma

26 Ottobre 2020 online, 10.30 -12.00: Bartolo Longo, sorgivo per grazia e per virtù nel cambiamento epocale del suo tempo; Bartolo Longo uomo inqueto e virtuoso cercatore di verità; Bartolo Longo il credente sorgivo costruttore della città di Dio con gli uomini. Relazioni: don Franco Galiano, presidente Obbl; Rosario Iurlaro, storico; avvocato Augusto Conte; don Alfonso Bentivoglio, arciprete della basilica Santissimo Rosario di Francavilla Fontana e vicario episcopale per le associazioni laicali e per le confraternite. Nella stessa giornata, alle ore 18.00, presso la Chiesa Santa Maria della Neve a Latiano, concelebrazione presieduta dall’arciprete don Salvatore Rubino.

27 Ottobre 2020, online, 9.30-11.00: La vita in famiglia ai tempi del Coronavirus. Le relazioni nel Family Warming. Relazioni: Pietro Bonanno, psicoterapeuta della Gestalt e analisi transazionale; Francesco Belletti, direttore Cisf. Modera: Aldo Vangi, Forum delle associazioni familiari Brindisi; online, 11.00-13.00: La famiglia nella società post-familiare: diseguaglianze digitali nella società iperconnessa. Relazioni: Ettore Guarnaccia, cybersecurity manager, autore di “Generazione Z”; Alessandro Rubino, psicosomatista; Ornella Manco, dirigente Ic Latiano;

29 Ottobre 2020, online, 10.00-12.00: Le strategie di intervento nella salute mentale post-Covid 19. Gli impatti emotivi e relazionali della pandemia. Relazioni: Franco Veltro, dipartimento di salute mentale, azienda sanitaria regionale Regione Molise; Gemma Calamandrei, centro di riferimento per le Scienze comportamentali e la salute mentale, Iss; Annalucia Rollo, dirigente medico Spdc di Brindisi; Marcello Viola, psichiatra;

30 Ottobre 2020, online, 10.00-12.00: Le strategie di intervento nella salute mentale post-Covid 19. Le esperienze internazionali del lockdown nelle comunità. Relazioni: Ivan Ulric, Università di Spalato, Croazia; Vesna Svab, Università di Lubiana, Slovenia; Marcello Viola, psichiatra. Gli incontri saranno moderati da Marcello Viola. Online, 17.00-19.30: La resilienza del Terzo settore per il cambiamento. Ecologia Integrale nella visione della Fratres Omnes. Relazioni: Enza L’Erede, psicologa; Marco Montanaro, scrittore e comunicatore; Giannicola D’Amico, volontario e coordinatore provinciale dipartimento Protezione civile; Rino Spedicato, Csv Brindisi Lecce – Volontariato Brindisi Lecce.

Per seguire gli appuntamenti e richiedere info: Mail: info.beatobartololongo@gmail.com ; Sito: www.beatobartololongo.it ; Facebook www.facebook.com/beatobartololongo ; Instagram: opera.beato.bartolo.longo