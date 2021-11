"Lavazza per lo sport": l'iniziativa con cui poter vincere attrezzature sportive

"Lavazza per lo sport" è un’iniziativa concreta ideata per favorire la ripartenza dello sport italiano, presentata lo scorso luglio al foro italico dall'azienda produttrice di caffè e da sport e salute s.p.a.

E' un’opportunità da cogliere al volo per associazioni e società sportive dilettantistiche, che potranno aggiudicarsi buoni per l’acquisto di attrezzature e abbigliamento adeguato alle loro attività del valore complessivo di 100.000€.

Come partecipare?

Una volta effettuata la registrazione sulla piattaforma lavazza.it/lavazzaperlosport, le Asd/Ssd cercheranno di scalare la classifica nazionale e regionale.

Per raggiungere la vetta saranno necessari i voti dei loro sostenitori. Le Asd/Ssd che al termine dell'iniziativa si troveranno in 1a, 2a e 3a posizione nella classifica nazionale vinceranno rispettivamente buoni per l’acquisto di materiale sportivo da 15.000€, 10.000€ e 5.000€.

Le 1° classificate per ogni regione, inoltre, vinceranno buoni del valore di 3.500€ da utilizzare al medesimo fine.

Le associazioni potranno mettersi alla prova anche con la challenge #lavazzaperlosport su TikTok. Il caricamento dei video sulla piattaforma del contest, infatti, darà accesso a un boost di 25 voti.

Tutti i dettagli del progetto sono disponibili sulla pagina www.lavazza.it/lavazzaperlosport e sui social:

