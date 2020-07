Resteranno i canti: serate di poesia con Franco Arminio a San Pancrazio

“Le persone si incontrano per rinascere” recitava in una delle sue poesie Franco Arminio. Ed è proprio per rinascere e per andare avanti, che il Presidio del Libro “Fatti di Carta”, insieme all’Arci e il patrocinio del Comune di San Pancrazio Salentino, ha realizzato per giovedì 23 luglio, alle ore 21, presso la Poli – Officine Culturali, via Manisco, una serata all’insegna della poesia in compagnia del poeta, scrittore e regista italiano, Franco Arminio.

Considerato uno dei poeti più importanti di questo Paese, Franco Arminio, oltre a scrivere per testate giornalistiche, ha pubblicato diversi libri di poesie come “Resteranno i canti” e “L’infinito senza farci caso” edito da Bompiani. Per il Presidio del libro, Fatti di carta, la poesia è sempre stata uno strumento di ispirazione per l’uomo fin dalla più remota alba dei tempi, capace di smuovere le anime. Per questo motivo ha organizzato un’intera serata dedicata al poeta italiano e alle sue opere, mirando a far vivere dei momenti culturali tra poesia e teatro.