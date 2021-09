Pippo Civati a Mesagne presenta il libro “L’ignoranza non ha mai aiutato nessuno”

Appuntamento in presenza mercoledì 8 settembre alle ore 18. 30 presso il Salento Fun Park di Mesagne in Via Udine

MESAGNE - Ritorna dopo la pausa estiva il Festival del Libro Emergente con un appuntamento in presenza mercoledì 8 settembre alle ore 18. 30 presso il Salento Fun Park di Mesagne in Via Udine. Ospite dell’appuntamento settembrino Pippo Civati che presenterà il suo ultimo libro: “L’ignoranza non ha mai aiutato nessuno”, edito dalla casa editrice People.

L’appuntamento con Civati sarà un momento aperto al confronto sul pericolo della non conoscenza, quindi l’ignoranza e l’importanza della Cultura. Gli organizzatori del Festival del Libro Emergente insieme ai responsabili del Salento Fun Park hanno previsto tre tavoli tematici: Cultura, coesione sociale e sviluppo economico; Cultura, ambiente e sport; Cultura, valorizzazione del Patrimonio e Innovazione tecnologica. Ogni tavolo avrà uno o più facilitatori e al termine dei lavori ci si confronterà con Pippo Civati.

“L’appuntamento dell’8 settembre vuole coniugare in sé la classica presentazione del libro e l’idea di un laboratorio di idee, per dare voce soprattutto ai giovani che sono i destinatari di questo appuntamento” ci spiega Regina Cesta che con Cosimo Saracino, direttore di QuiMesagne, sono i curatori degli appuntamenti del Festival del Libro Emergente. “Il Salento Fun Park è il luogo dove i giovani si sentono a casa, dove generazioni diverse nelle sere d’estate si incontrano e trascorrono tempo insieme in amicizia, per questo abbiamo accolto con entusiasmo l’idea di Regina e Cosimo di ospitare questo evento, che vuole essere un nuovo e importante momento di confronto tra generazioni diverse” cosi Marcello Ostuni e Tiziana Mingolla, responsabili dello skate park mesagnese. Per l’organizzazione della manifestazione si ringraziano Ottica Cuppone, Detto Fatto di Mario Montanaro e Officina Design di Mesagne per il supporto all’iniziativa.