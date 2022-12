Le lotte sindacali nel Brindisino in un libro: presentazione a Villa Castelli

VILLA CASTELLI - Domani, giovedì 15 dicembrem alle 18, nell'aula consiliare del Comune di Villa Castelli è in programma la presentazione del libro di Cosimo Zullo “Le lotte sindacali nel Brindisino (1971-1981)”. All’incontro, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Cgil, interverranno il sindaco Giovanni Barletta, Francesco Nigro assessore alla cultura, il prof. Pietro Mita, per la Cgil il segretario regionale Flai Cgil Puglia, Antonio Ligorio, Filomena Schiena segretaria provinciale Cgil Brindisi e Lucia Marraffa, esperta in governance. Coordinerà il tavolo Vito Ciracì. Aprirà la serata con un assolo Clemente Nisi, maestro di musica classica e jazz.

Il libro di Cosimo Zullo, che sarà presente in sala, ripercorre il decennio 1971-1981 segnato da una serie di manifestazioni su tutto il territorio brindisino ad opera di braccianti, coloni, operai e tanti giovani. Un racconto che si intreccia con i volti di uomini e donne che hanno dato corpo e voce alle piazze e alle assemblee. Come precisa l’autore nella premessa del volume: “l’idea è nata dall’approfondimento della storia della viticoltura brindisina e dal ricordo delle memorabili lotte di coloni e mezzadri avvenute in particolare nella zona meridionale della provincia. Tali lotte - intrecciate a quelle relative ai temi della previdenza agricola, della lotta al caporalato e delle iniziative unitarie del sindacato - videro la presenza attiva di dirigenti nazionali assieme agli organizzatori di tante mobilitazioni nei comuni della provincia.”