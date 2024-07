"Luna al telescopio" al castello di Carovigno

CAROVIGNO - Il 21 luglio l’appuntamento “Luna al telescopio”, osservazioni astronomiche presso il Castello di Carovigno Domenica 21 luglio, alle ore 22,00, presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno avrà luogo l’iniziativa dal titolo “Luna al telescopio”, l’osservazione astronomica con telescopio alla scoperta delle meraviglie del cielo. La serata prevede una visita guidata del maniero al termine della quale i visitatori potranno ammirare i segreti del cielo stellato in compagnia dell’astrofilo esperto, Davide La Fauci. Sarà fatta una breve introduzione sull’importanza della Luna per il nostro pianeta e per la nostra vita, successivamente ci si alternerà al telescopio per osservarla in diretta e più “da vicino”. L’iniziativa è dedicata a tutti: chi già si intende di astronomia e mitologia, ma anche bambini di ogni età e semplici curiosi che vogliono approcciarsi all’osservazione del cielo notturno per vivere un’esperienza indimenticabile. La prenotazione è obbligatoria, per maggiori informazioni www.pastpuglia.it 3791092451 – castellodicarovigno@gmail.com