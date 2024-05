“Maggio dei Libri 2024” presenta “Furia” di Andrea Martina

BRINDISI - L'A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell'ambito delle attività dell' Accademia degli Erranti , programma "Riusa Brindisi - Case di Quartiere", propone un nuovo appuntamento della rassegna "Pagine Erranti" in sinergia con "Brindisi città che legge", la Casa di Quartiere Minimus, arricchita dalla partecipazione di Happy Casa Brindisi e la collaborazione di Movimenti Laboratorio Urbano.

Per Maggio dei libri 2024-Brindisi, sarà presentato il prossimo 31 maggio il libro di Andrea Martina ,"Furia".

L'incontro si terrà alle 18:30, presso la Terrazza della Casa di Quartiere dell'Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano - Ex Convento delle Scuole Pie).

L'appuntamento inserito nel calendario del Maggio dei libri 2024 è promosso dal Ministero della Cultura e dal Centro per il Libro e la lettura.

Il libro: Brindisi, 1981. Teo ha quindici anni, è un ragazzo irrequieto, promessa della pallacanestro locale. Suo fratello maggiore Carmine è un pilota sospeso dalle gare che trova nelle corse clandestine un modo facile per fare soldi. I due fratelli vivono una situazione familiare delicata, con la madre morta in un incidente stradale e il padre, meccanico dei contrabbandieri conosciuto come Silvan, che pare non pensare troppo a loro. Tutto precipita quando Bruno, un criminale in passato legato a Silvan, viene liberato dopo sei anni di carcere. Seguendo gli ordini di un capo misterioso, Bruno s’impegna a organizzare un gruppo che estrometta i napoletani dal controllo delle sigarette di contrabbando sulla Puglia. È l’alba della Sacra Corona Unita.

L'Autore, Andrea Martina, brindisino. Docente di lettere, scrittore, sceneggiatore e podcaster. Ha all'attivo diversi romanzi, è autore e interprete di diversi spettacoli teatrali e in ambito audiovisivo collabora alla produzione e scrittura di cortometraggi, spot, videoclip e documentari. Scrive per Treccani e Runlovers

Dialogherà con l'autore: Francesco Parisi, Presidente Cooperativa Eridano.

Testimonianze dal mondo del basket, della società civile e la partecipazione di una rappresentanza dell'Happy Casa Brindisi.

Durante l'incontro sarà possibile acquistare una copia del libro.

Ingresso libero.