“Mamma son tanto felice”: la festa tra poesia, foto e animazione

FASANO – Domenica 12 maggio in occasione della festa della mamma si terrà in piazza Ciaia, a partire dalle 18:30, un pomeriggio di musica, poesia e divertimento grazie all’iniziativa ‘Mamma son tanto felice’ promossa dagli assessorati Grandi Eventi e Pubblica Istruzione in collaborazione con le associazioni ‘La banda di Minnie e Topolino’ e ‘U’ntrattine’.

Veri protagonisti gli alunni del 1° e 2° circolo didattico e il coro dei bambini di Fasano, diretti dalla Mª Idilia Annese, con le loro performance e la presentazione di istallazioni, poesie e video realizzati per l’occasione. Il tutto verrà condotto dalla giornalista Stefania Cardo.

La piazza si riempirà di sorrisi per tutta la famiglia grazie all’animazione, tra giochi di un tempo, mascotte, teatrino gonfiabile, pop corn e zucchero filato. Poi tutti in posa per la foto ricordo grazie ai punti con cornice a tema.

«L’evento che abbiamo organizzato e che ci apprestiamo a vivere è alla sua prima edizione ed ha l’intento di celebrare l’amore universale, quello indissolubile fra genitori e figli – dichiara il vice sindaco, Luana Amati –. Vogliamo onorare, apprezzare e ringraziare le donne che dedicano la loro vita all’amore ed alla cura dei propri figli stringendole in un abbraccio corale oltre che singolo e lanciando il messaggio che essere mamma è bello e che questo compito va sempre più vissuto con responsabilità e amore. È la festa di tutte le mamme anche quelle che non ci sono più e di quelle donne che, pur non avendo generato, hanno saputo essere madri, come le donne che con l’adozione o per varie vicissitudini hanno saputo dare amore ai figli di altre donne. Per questo invitiamo le famiglie, le associazioni e tutti i cittadini a partecipare vivendo con buoni sentimenti questo momento di gioia e di condivisione».

«Un evento pubblico che vede le nostre scuole protagoniste e che punta a celebrare la mamma attraverso un momento di convivialità all’insegna del gioco e del divertimento - spiega l’assessore alla Pubblica Istruzione Donatella Martucci – Il nostro grazie va agli istituti scolastici che hanno voluto aderire con grande spirito di collaborazione e alle associazioni che realizzeranno l’animazione condivisa per genitori e figli».