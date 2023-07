Mariangela Rosato presenta a Torchiarolo il suo romanzo "La Piazza di nessuno"

TORCHIAROLO - Mariangela Rosato, giovane autrice salentina residente a Parigi, presenta in provincia di Brindisi il suo nuovo romanzo La Piazza di Nessuno edito da La Mongolfiera Editrice. L'evento è previsto per giovedì 3 agosto alle ore 20:30 presso “Agorà – Experience sharing area and slow tourism” in contrada Piutri a Torchiarolo. Agorà è un luogo di condivisione di esperienze e di attività culturali che promuovano la riscoperta del territorio rurale.

Dialogherà con l’autrice Francesca Romana Intiglietta, organizzatrice di incontri culturali ed ideatrice del progetto Il cigno blu finalizzato a promuovere attività che gravitano intorno al mondo della scrittura. Saranno esposti anche i quadri del pittore locale, Giacinto Liguigli.

L’ingresso è libero e sarà possibile degustare prodotti locali Il romanzo è stato presentato ufficialmente il 19 maggio 2023 al Salone del Libro di Torino nel padiglione della Regione Calabria ed è esposto attualmente a La Libreria, punto di riferimento per la cultura italiana a Parigi.

La Piazza di Nessuno è un romanzo ambientato in una piazza del Sud della Puglia nel mese d’agosto il cui tema principale è il tempo. La quiete rende i personaggi alienati, appassionati di letture, di arte, di estetismo e li porta a riscoprire vecchie storie familiari che continuano ad influenzare il loro presente. Il romanzo, attraverso un racconto che non segue la struttura cronologica e in cui il passato, il presente e il futuro si fondono, ci fa entrare in un universo magico fatto di stravaganze e ironia, complessità e solitudini del mondo contemporaneo.

“In La piazza di nessuno di Mariangela Rosato il tempo ti accompagna in una storia che ne abbraccia altre - ha affermato Lucia Accoto, critica letteraria e giornalista - Ogni loro fiato si allunga ad un presente attaccato al passato per poi sfociare in un domani da costruire attraverso la solidità di valori familiari che uniscono generazioni ed umanità. La piazza è il punto di incontro, di inizio e di identità senza tempo. Nel ventre di un paese del Sud, ad agosto si cambia per dare il meglio della propria memoria. Il romanzo è bellissimo. La storia scorre sul piano della destinazione che conquista senza riserve. La scrittura è ipnotica, non conosce nessun artificio”.

Biografia

Mariangela Rosato è nata a San Pietro Vernotico nel 1994, cresciuta a Torchiarolo in Puglia e attualmente vive a Parigi. Laureata magistrale cum laude in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali alla Sapienza di Roma, è stata vincitrice di vari premi accademici che le hanno permesso di studiare ed effettuare delle ricerche scientifiche presso l’Università Sorbonne ed altre università della capitale francese. Frequenta il Master di ricerca di secondo livello presso la Sorbonne Nouvelle in letteratura italiana e insegna italiano presso La Società Dante Alighieri Comité de Paris. Nel 2020 esordisce con la silloge poetica L’errare del cerchio edita da Transeuropa, Edizioni.