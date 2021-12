Masha e Orso, Topolino e Minnie, Rapunzel, Spiderman e tanti altri in piazza a Ostuni

OSTUNI - Il Natale è dei bambini e a loro il Comune di Ostuni dedica il primo evento in programma in vista delle festività natalizie. Alle ore 18.30 di domani, domenica 5 dicembre, da Piazza della Libertà parte alla volta di Viale Pola l’allegra parata della “Street Magic Fantasy”, composta da venticinque tra i personaggi e mascotte più amati dai bambini.

Masha e Orso, Topolino e Minnie, Paperino, Cenerentola, Biancaneve, Olaf di Frozen, Rapunzel, Spiderman, Hulk, la Bella e la Bestia, Peter Pan e Trilly, e tanti altri, tutti in versione natalizia, sfileranno e balleranno con una “Christmas street band” al seguito, per un viaggio nel mondo delle favole e dell’immaginazione.

Grandi e bambini saranno conquistati da un clima festoso e allegro, mentre i Personaggi Disney coinvolgeranno il pubblico in una magica atmosfera per far assaporare la gioia e l’incanto del Natale. L’evento è organizzato da Lab Communications di Concetta Renna in collaborazione con il Comune di Ostuni.