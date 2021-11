Massimo Ghini e Cristiano Caccamo a Brindisi per presentare “Una Famiglia Mostruosa”

BRINDISI - Venerdì 26 novembre alle ore 20, il pubblico brindisino potrà calpestare il red carpet del Cinema Andromeda insieme al regista Volfango De Biasi e agli attori Massimo Ghini e Cristiano Caccamo.

La serata evento, che ha registrato il sold out, sarà presentata da Beppe Convertini, inizierà con il taglio del nastro delle nuove sale (alle ore 19.30) alla presenza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del sindaco Riccardo Rossi e delle massime autorità provinciali e regionali e proseguirà con la proiezione gratuita del film “Una Famiglia Mostruosa”.

Gli attori ed il regista saluteranno il pubblico in tutte le sale. I biglietti gratuiti per lo spettacolo delle ore 20 sono andati a ruba in tutte le dieci sale facendo registrare il sold out. L’accesso sarà consentito solo con green pass valido e corretto utilizzo della mascherina.

L’evento è un ulteriore atto di amore nei confronti del territorio da parte della famiglia Lucisano, che con il grosso investimento per il restyling del Cinema Andromeda e la costruzione delle nuove sale continua ad investire nel Città di Brindisi, regalando anche un momento di gioia con la visione gratuita del film, prodotto dagli stessi Lucisano insieme a Rai Cinema e distribuito dalla 01 Distribution.

Insieme al cav. Fulvio Lucisano ci saranno i dirigenti del gruppo, il dott. Luigi Lonigro Direttore di 01 Distibution e Presidente dell’Unione Editori e Distributori Anica.