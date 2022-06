"Media cottura": spettacolo benefico al teatro Verdi

BRINDISI - Media cottura è lo spettacolo di fine corso del gruppo adulti della Scuola di teatro Talìa, patrocinato dalla Asl di Brindisi su proposta del direttore dell'Unità operativa complessa di Nefrologia, Luigi Vernaglione.

È una pièce comica, scritta e diretta da Maurizio Ciccolella, che indaga gli usi e i costumi dell'italiano a tavola. Il ricavato sarà devoluto all'ospedale Perrino per un progetto rivolto ai minori sull'educazione alimentare.

“La malattia renale cronica (Mrc) - spiega Vernaglione - è un potente fattore di rischio per mortalità generale e cardiovascolare. La prevenzione della Mrc e dell'ipertensione arteriosa da essa indotta si fondano sulla giusta condotta di vita con esercizio fisico e, soprattutto, sulla corretta alimentazione sin dai primi anni di vita della persona”.