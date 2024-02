Carnevale in città: avviso pubblico per mercatino ed eventi di animazione

BRINDISI – Un mercatino in piazza Vittoria ed eventi di animazione sui corsi per vivacizzare il Carnevale in città. La giunta diretta dal sindaco Marchionna ha dato mandato al dirigente del settore Attività produttive di predisporre un avviso pubblico per la selezione delle migliori proposte.

Il mercatino e gli eventi carnevaleschi si svolgeranno fra il 7 e il 14 febbraio. Le iniziative “avranno lo scopo, tra l’altro – si legge nella delibera - di incentivare l’afflusso di gente con probabili ricadute in termini di vendite per i commercianti della città”. L’amministrazione comunale contribuirà alle spese con una somma pari a 6mila euro.

