Indagare e dare senso al tempo: a Mesagne torna la mostra di Stefania Foscarini

MESAGNE - Torna a Mesagne, dopo poco più di un anno, l’artista Stefania Foscarini: la sede dell'associazione culturale “Giuseppe Di Vittorio” al n°20 di via Castello, dal 12 al 21 luglio prossimi accoglierà la personale di arte contemporanea della pittrice sampietrana. L'evento è patrocinato dal Comune di Mesagne. Vernissage venerdì 12 luglio alle ore 19:30.

Durante la serata, la curatrice della mostra, il critico d’arte dott.ssa Pompea Vergaro, farà un percorso artistico lungo le opere. Compagne dell’Arte di Stefania Foscarini saranno le incursioni poetiche del dott. Giuseppe Pellegrino e musicali, al flauto traverso, del maestro Gabriella Prinari. Coordina l’avvocato Francesco Caforio, cultore d’arte, con la partecipazione del maesro Mario Cutrì. Seguirà, in chiusura serata, una degustazione vini della “Cantina Sampietrana”- San Pietro Vernotico. La mostra è in collaborazione con “L’Officina delle Parole” di Lecce.

La giovane Stefania Foscarini, nata a San Pietro Vernotico, vive e opera a Martano, sua cittadina di adozione. L’artista in un componimento poetico ha tratteggiato il senso della mostra di cui vi proponiamo un abstract: “Pensavo si dovesse solo correre ma io, accanto a me, ho trovato anche una vita lenta. Ho trovato davanti a me una vita che vuole anche il tempo di fermarsi un po' per vedere quanto cuore ancora le batte dentro”.

Abbiamo incontrato il critico d’arte Pompea Vergaro la quale, ha sottolineato che “sempre, la pittrice, senza indugi, con pensiero e gesto istintivo, deciso e profondo, nello stesso tempo, si mette a nudo, raccontando sì le esperienze personali e umane universali, ma affondando, senza timore, in ciò che ha imparato dalle stesse. Che buona parte della vita l’artista salentina l’ha dedicata all'avvocatura, poi, senza abbandonarla, da qualche anno, si è affacciata nell'affollato e intricato mondo dell’Arte. Sua compagna indiscussa è la parola poetica, e per questo, da qualche anno, porta avanti l’ambizioso Progetto "Poetica e Colore" all'interno del quale propone differenti temi artistici.

Nella personale “Sfumature distratte d’autore. Chronos (controcorrente)” filo conduttore è l’audace tema del Tempo, Chronos, quel tempo che ci travolge e ci sfugge annodato in differenti “Sfumature distratte e controcorrente”. Si tratta di quel tempo che tanto l'attrae e la ammalia nelle sue diverse dimensioni e declinazioni; l’artista in questo viaggio chiede sostegno al mito, alla poetica, alla natura, al colore che traduce, in segni cromatici astratti che tratteggiano ombre e luci conducendoci, abilmente, ai giorni nostri.

Nello spazio espositivo i visitatori incontreranno opere di grandi dimensioni, dittici e polittici, dalle differenti forme e supporti, tele o tavole, in un tripudio di colori, ora fiammeggianti, ora morbidi, ora incisivi, e soprattutto, sfumati, sulle orme del genio di Leonardo da Vinci.

In fondo, esplorare il tempo, è forse il tentativo dell’artista di comprendere la vita, per darle un senso nel suo muotevole dipanarsi. Per scoprire e vivere, così, il mondo con occhi nuovi?

La mostra è un invito a sostare, a rallentare, un tentativo di afferrare il tempo per nutrire la propria anima e tornare a casa un po’ cambiati.

Un consiglio spassionato? Nei giorni di una contemporaneità confusa e così frenetica, imperdibile è la mostra di Stefania Foscarini.

Mesagne

Associazione Culturale “Giuseppe Di Vittorio” Via Castello, 20

APERTURA PM 20:00|23:00

INGRESSO LIBERO

Info: 348 858 6704 |333 461 2731

FB stefaniafoscarini78

INSTAGRAM stefaniafoscarini_artista