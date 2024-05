A Mesagne una marcia per la Pace contro tutte le guerre: cittadini invitati

MESAGNE - “Fermatevi”, questa è la richiesta che da più parti del mondo si leva, unanime contro le guerre, tutte le guerre, quelle vicine e quelle lontane, quelle conosciute e quelle dimenticate. Con questa esortazione le associazioni, la Chiesa locale e la vicaria, riunite nel collettivo delle associazioni di volontariato “Mesagne for Peace”, promuovono una iniziativa cittadina dandosi appuntamento sabato 11 maggio a partire dalle ore 19:30 presso la Villa Comunale, per dare avvio ad una Marcia di testimonianza ed impegno per la pace, contro tutte le guerre che attraverserà le vie cittadine consegnando alla massima rappresentanza locale, al sindaco, una richiesta di mobilitazione per la pace. La marcia si concluderà presso il sagrato della Chiesa Matrice con un momento di riflessione collettiva su due questioni alle quali non sappiamo dare risposta: perché sta fallendo la diplomazia e quali sono gli interessi che muovono i conflitti militari.

Tante e diverse le realtà associative e parrocchiali aderenti che parteciperanno con un’unica bandiera: quella della pace. Conservando la memoria storica sulle sofferenze, distruzioni e miseria provocate dai passati conflitti, rinnovata dalle atrocità delle attuali guerre, intendono costituire un Tavolo permanente per la Pace e la giustizia, nella consapevolezza che il processo di costruzione della pace abbia bisogno di tutti e che la dignità di ogni essere umano è principio primo e inalienabile. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.

