A Mesagne secondo appuntamento con il mercato degli hobbisti

MESAGNE - Domani, domenica 20 dicembre, si svolgerà il secondo appuntamento con il mercatino programmato in via Brodolini. L’appuntamento è stato trasferito dalla tradizionale sede di piazza Gioberti, dove si è svolto negli anni passati. Le bancarelle autorizzate alla vendita si disporranno nell’area mercatale già allestita per l’appuntamento settimanale del mercoledì, nel rispetto delle prescrizioni indicate dai provvedimenti anti-Covid.

“In questi giorni, con il sindaco Matarrelli e gli uffici comunali abbiamo lavorato al perfezionamento degli accorgimenti da adottare per evitare possibili assembramenti. Saranno presenti anche gli hobbisti dell’associazione “Arteventinpiazza” con le loro originali creazioni”, ha spiegato l’assessore alle Attività Produttive, Antonello Mingenti. Gli operatori si collocheranno tutti da un lato, ad adeguata distanza gli uni dagli altri. Gli aspetti organizzativi sono stati curati al fine di garantire lo svolgimento dell’iniziativa in sicurezza. A tale scopo, saranno presenti gli agenti del locale comando di Polizia Locale e i volontari della Protezione Civile. L’appuntamento, previsto dai provvedimenti normativi in materia di Covid-19, rappresenterà un'opportunità di vendita per i commercianti interessati e un’occasione per coloro che intendono effettuare gli ultimi acquisti prima di Natale.