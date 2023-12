Mostra fotografica, testimonianza di un operaio e concerto per ricordare la tragedia del P2T

BRINDISI - I giovani Brindisi tornano ad essere protagonisti nella vita della città. Gli studenti della Osa (Organizzazione studentesca autonoma) ed un gruppo di giovani musicisti brindisini organizzano insieme al “Comitato liberi cittadini” ed ai rappresentanti del sito “Puglia Antagonista” l'iniziativa dell’8 dicembre in Piazza Vittoria a partire dalle ore 18 per ricordare la tragedia del P2T al Petrolchimico, quando a causa di un'esplosione tre operai persero la vita e altri rimasero feriti. In programma un mostra fotografica di giornali del dicembre 77 sullo scoppio del petrolchimico, la proiezione di una testimonianza di allora di un operaio e suoneranno un gruppo di giovani musicisti.

"L’8 dicembre è la giornata internazione di lotta contro le grandi opere inutili, dannose, costose, per il Clima. Senza memoria non c’è futuro affermano i giovani, per costruire dal basso la partecipazione popolare quanto più larga possibile per combattere tutti insieme scelte sbagliate; questa città non può dimenticare lo scoppio dell’8 dicembre 1977 come i pericoli che continua a subire, come l’ultimo scoppio al Petrolchimico di alcune settimane fa, il recente incendio del carbone a Cerano". Si legge nella nota di presentazione dell'evento. "Unitamente alle scelte che continuano a calare dall’alto come il deposito di Gnl della Edison e alla costruzione di nuovi gasdotti a Matagiola, alla periferia di Sant’Elia".

Aderiscono all'iniziativa i musicisti: Daniele Castano (Telespalla), Federico Arena (Fed Arena), Emanuel Maggiore (Numa), Riccardo De Leonardis (Kesa), Paolo Lopez (Ypse), Alexandro Castrignano, Andrea Annicchiarico (Chiaro)