Altri due appuntamenti per il presepe vivente di San Pietro

SAN PIETRO VERNOTICO – È stato inaugurato lo scorso 19 dicembre l’edizione 2021 del presepe vivente di San Pietro Vernotico. Un appuntamento che si rinnova ogni anno grazie all’impegno di tanti volontari e parrocchiani della parrocchia di San Giovanni Bosco. L’allestimento del presepe delle tradizioni locali avviene come ogni anno presso i locali retrostanti la grotta di via Lecce. Quest’anno sarà visitabile anche il 26 dicembre e il 6 gennaio. Decine di figuranti rappresentano la natività e le tradizioni contadine locali, le arti, l’artigianato, l’agricoltura e tanti usi e costumi delle generazioni precedenti. Un impegno costante che si arricchisce di anno in anno grazie alla volontà di tanti cittadini con il supporto della comunità religiosa di San Giovanni Bosco. Il presepe sarà visitabile dalle 18,30 alle 20,30. Apertura straordinaria il primo gennaio alla stessa ora per la festa di inizio anno nella piazzetta centrale.