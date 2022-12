"Artigiani in mostra" nel centro storico di Oria: spazio alle creazioni

ORIA - Promozione del territorio, valorizzazione dell’artigianato locale e orientamento al lavoro sui giovani verso uno dei settori trainanti del Made in Italy nel mondo. Questi gli obiettivi che si prefigge di raggiungere la prima edizione della rassegna “Artigiani in Mostra” che sarà inaugurata il 17 dicembre 2022 alle ore 18.00 nel centro storico di Oria. Tra oggetti d’arredo, mobili e accessori nella rassegna “Artigiani in Mostra” diversi artigiani locali metteranno in esposizione il meglio delle proprie creazioni artigianali in legno, pietra, vetro, ceramica, cuoio e tessuti.

Inoltre, un fitto programma di laboratori metterà in evidenza i valori, il genio, la creatività e la manualità dei maestri artigiani al fine di avvicinare i giovani ad una tra le professioni più antiche ma sempre in grado di evolversi anche in un’epoca caratterizzata dalla trasformazione tecnologica. A tal proposito, è interessante citare tra gli artigiani partecipanti, due giovani artigiani di San Vito dei Normanni (www.iluminari3d.com) che hanno reinventato la produzione delle luminarie attraverso una stampa in 3d ecosostenibile.

La rassegna sarà aperta al pubblico dal 17 dicembre 2022 al 8 gennaio 2023 dalle 18,00 alle 22,00 mentre i laboratori seguiranno un calendario programmato. I laboratori a cui si potrà accedere gratuitamente si terranno dalle 19,00 alle 20,00 secondo la seguente programmazione: 27 dicembre - Ceramica artistica; 28 dicembre - La “Pigotta”; 29 dicembre - Vetro artistico; 30 dicembre - Scultura; 03 gennaio - Stampa e ricamo su tessuti; 04 gennaio - Disegni con vino e caffè; 05 gennaio - Lavorazione di pelli e cuoio; 06 gennaio - Grafica digitale.

Tutti i riferimenti sui laboratori e le modalità di prenotazione sono disponibili su (www.cedfor.it/artigiani-mostra/). Grande soddisfazione per la massiccia adesione delle imprese artigiane è stata espressa dal presidente di Confartigianato locale Alessio Incalza e dal direttore Alfonso Panzetta che si è occupato dell’organizzazione e realizzazione dell’iniziativa.



La rassegna promossa da Confartigianato Bari Brindisi e Cedfor è stata anche realizzata grazie al contributo di Bcc Cassa Rurale ed Artigiana di Erchie. L’iniziativa sarà realizzata nella sala mostre di Confartigianato Oria – Francavilla F.na nel centro storico di Oria in piazza D. Albanese, 3 nel mezzo delle iniziative che l’Amministrazione Comunale di Oria ha in programma di realizzare nel periodo natalizio.