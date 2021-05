L'artista cegliese, Pierluigi Urgesi, in mostra a Roma nella collettiva "Pigmenti"

CEGLIE MESSAPICA - Dopo il successo della personale “IlluminArte” dell’estate 2020 a Torre Canne, l’artista Pierluigi Urgesi torna ad esporre a Roma per il Blu Oltremare International Arts di Castel Gandolfo. Il club è un movimento che si distingue per la qualità e la varietà artistica italiana ed internazionale con i dipartimenti di pittura, scultura, installazioni, fotografia e poesia. La mostra collettiva “Pigmenti” è organizzata, in ottemperanza alle misure della normativa vigente anti covid, con il patrocinio del Comune di Albano Laziale, e si terrà nel museo civico “Mario Antonacci” dall’ 1 al 12 giugno 2021 tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, sabato e domenica su prenotazione.

L’evento ospiterà 24 artisti da tutto il mondo contraddistinti dalle loro peculiarità artistiche. Il pittore iperrealista cegliese esporrà, nel dipartimento pittura, tre dei suoi più interessanti dipinti ad olio su tela: Timidezza, Silenzi nascosti, La fragilità del percorso della vita. Questa mostra per Urgesi rappresenta la possibilità di uno scambio interculturale con artisti di vario genere per confrontarsi e scoprire nuove tecniche, arricchendo il proprio bagaglio professionale artistico potendosi misurare con altre realtà. Ingresso gratuito.