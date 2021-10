A Bari la mostra dell'artista francavillese Dino Clavica, scomparso due anni fa

FRANCAVILLA FONTANA - Da quasi due anni l'artista francavillese Dino Clavica non c'è più. Ma le sue opere, la sua arte, quelle rimangono. E rimane vivo il ricordo di Dino negli amici e nelle ragazze di Veluvre, l'associazione culturale di cui Clavica era presidente. Dal 7 al 23 ottobre a Bari, presso lo Spazio Murat, si terrà la mostra "Left hand". E' una selezione di 30 opere. Sarà presente anche una sezione dedicata ai video realizzati da Dino Clavica.

Scrivono le ragazze di Veluvre: "Quasi due anni fa il nostro amato Dino Clavica veniva a mancare, lasciando attonite e più sole noi di Veluvre, ma anche tutti coloro che lo vivevano ogni giorno, condividendo idee e progetti, o che semplicemente esistevano nella sua vita. L'ingegno, il talento e l'arte di Dino non possono essere dimenticati, per questo abbiamo voluto realizzare una mostra che prende il nome dall’ultima serie di opere cui si è dedicato: 'Left hand'".

La mano sinistra era la parte del suo corpo che Dino riteneva meno forte, inutile. Fino a quando non si è reso conto che era proprio quella la colonna portante della sua esperienza, ma soprattutto, era proprio quella mano a reggere l'iPhone, con cui realizzava tutte le sue opere. Proprio così: mano sinistra per reggere il telefono da una parte e dall'altra dito indice destro per disegnare in una tecnica complessa che richiede un rigore meticoloso.

La mostra è stata resa possibile grazie all'impegno collettivo di persone, professionisti e imprese che credono ancora nel lavoro artistico di Dino Clavica. Un contributo gratuito, che è stato fondamentale per produrre i contenuti a cui però si devono aggiungere altri costi per allestire una mostra che sia all'altezza del progetto di Dino. Per questo il contributo di ognuno è importante e sarà omaggiato con un suo ricordo. Per chi desiderasse supportare questo progetto, qui di seguito ci sono le coordinate bancarie e la causale: Associazione Veluvre, Banca Intesa Sanpaolo, Iban IT88E0306967684510749161102. Causale: erogazione

liberale a sostegno del progetto mostra Dino Clavica.

