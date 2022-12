Si avvicina il Natale: la mostra dei presepi della parrocchia La Pietà

BRINDISI - Oltre trenta presepi verranno esposti durante la mostra che si terrà sabato 17 e domenica 18 dicembre a Brindisi. Gli amanti del presepe potranno ammirare i manufatti realizzati dai partecipanti al corso di arte presepiale “Nacque nel mondo un sole” organizzato dalla parrocchia Ss. Addolorata “La Pietà” di Brindisi.

Saranno oltre trenta le opere esposte, una per ogni partecipante al corso, partito lo scorso ottobre e conclusosi solo pochi giorni fa. A cimentarsi nella realizzazione dei presepi, con stili e tecniche differenti, sono stati degli appassionati, per lo più neofiti, che grazie al suddetto corso hanno potuto apprendere i metodi per la realizzazione di un presepe, partendo dalla conoscenza e dallo studio dei materiali da utilizzare.

A seguire i partecipanti al corso, trasmettendo la propria passione ed entusiasmo e soprattutto fornendo i preziosi consigli per la realizzazione del presepe, sono stati Andrea Lamariana insieme a Cosimo Guadalupi e Andrea Guadalupi, parrocchiani de “La Pietà”. Obiettivo dell’iniziativa: riscoprire e valorizzare l’arte e la tradizione del presepe nel quale si rafforza la fede cristiana.

Appuntamento quindi a sabato 17, dalle 17:00 alle 20:00, e domenica 18 dicembre dalle 09:30 alle 12:30 per catapultarsi definitivamente nell’atmosfera natalizia, visitando questa speciale mostra allestita presso il salone parrocchiale “La Pietà” di Brindisi.