“Sensi diversi”, una mostra di sensibilizzazione sulle disabilità al liceo artistico "Simone"

BRINDISI - In occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, il liceo artistico "E. Simone" di Brindisi presenta la mostra “Sensi diversi”, frutto di una riflessione attenta sul tema e nel solco della grande sensibilità che il liceo "Marzolla-Leo-Simone-Durano" ha sempre dimostrato verso gli alunni speciali. La mostra è il prodotto tangibile del lavoro di sensibilizzazione della scuola, per aumentare la consapevolezza verso la comprensione dei problemi connessi alla disabilità, e l’impegno per garantire la dignità, i diritti e il benessere alle persone con disabilità.

La mostra sarà inaugurata domani, venerdì 3 dicembre alle ore 15 e aperta al pubblico fino all’11 dicembre presso il “Centro servizi Culturali- Accademia degli Erranti” in via Tarantini n.35. L’attività rientra nell’ambito del programma “Riusa Brindisi” e del partenariato tra il liceo artistico e musicale "Simone-Durano" e l’Aps Brindisi e le Antiche Strade. Accesso con green pass. Per info e prenotazioni 3881130368. Orari di apertura 10.00-12.00 /18.00 -20.00 dal lunedì al sabato.