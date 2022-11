Ceglie in bianco e nero: fotografie e dibattiti tra passato, presente e futuro

CEGLIE MESSAPICA - Muovendo dalle origine per parlare del presente ed immaginare il futuro insieme. E' l'obiettivo della mostra fotografica "Ceglie in bianco e nero: com'era, com'è e come la vorremmo", organizzata e curata da Domenico Biondi, Vincenzo Suma e Carlo Leo. Ripercorrere i momenti più significativi della storia della città messapica attraverso i suoi protagonisti, mostrando come la fotografia ha il potere di comunicare e coinvolgere i visitatori attraverso le immagini in bianco e nero. Accanto al progetto fotografico quattro incontri-dibattiti per riscoprire la storia, migliorare il presente con temi sociali e di attualità e smuovere le coscienze sul futuro prossimo.

La mostra si inaugura questa sera alle ore 18 con la relazione di Gaetano Scatigna Minghetti (docente di lettere) sulle origini di Ceglie. Prossimi appuntamenti: 4 dicembre alle ore 18 con l'intervento di Isabella Vitale (consigliera comunale di Radici d'Impegno) sul miglioramento degli spazi comunali; 10 dicembre alle ore 18 con gli interventi di Eugenio Casavola (ispettore onorario Soprintendenza dei beni archeologici) e Vito Amico (Speleocem Ceglie) sulla Ceglie carsica. Ultimo appuntamento il 17 dicembre alle ore 17 con la relazione di Antonio Corrado (Società Storia Patria) sulla testimonianza del sito di Donna Lucrezia. La mostra è visitabile all'interno di Calce -Spazio indefinito in piazza Vecchia a Ceglie Messapica.