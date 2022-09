"Antologica", l'essere umano e la natura di Vanda Valente al Castello Ducale di Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA - Sarà inaugurata sabato 17 settembre, alle ore 18, al Castello Ducale di Ceglie Messapica, la personale "Antologica" della pittrice Vanda Valente, originaria di Ceglie Messapica ma residente a Roma da tanti anni, allieva del pittore futurista Emilio Notte. L'evento è, infatti, organizzata dall'associazione nazionale culturale "Emilio Notte" e dal Comune di Ceglie Messapica, nell'area espositiva del Castello dedicata, proprio, a Notte, coautore del Manifesto futurista del 1912, che nel 1976 fece dono alla sua città natale, Ceglie Messapica, di alcune importanti opere tra le quali la "Grande Crocifissione".

"L'arte di Vanda Valente è intrisa di sensibilità - come scrive Gianfranco Piemontese, docente e critico d'arte - che lei esterna sulle tele e sulla ceramica, attraverso al conoscenza e la padronanza del disegno e della pittura acquisita alla scuola di uno dei protagonisti della pittura del '900, Emilio Notte, la cui pittura, in una certa maniera, è continuata attraverso Vanda Valente. Dal maestro ha sapientemente acquisito, oltre alla conoscenza della tecnica pittorica, anche uno spirito di ribellione al cosiddetto status quo. Oggi - conclude Piemontese - in Antologica sono esposte e raccolte una selezione di opere che ci mostrano come sia possibile dipingere e allo stesso tempo essere attenti al proprio, nostro intorno".

Insieme all'associazione "Emilio Notte", da tempo impegnata nella creazione di reti e nella promozione di eventi artistici e culturali in Puglia, e varie amministrazioni, Vanda Valente, dal 2011, organizza il Premio "Emilio Notte", sia per per i giovani talenti che per gli Over40, valorizzandone il talento attraverso mostre collettive, multidisciplinari, multiculturali, con l'obiettivo di sostenere, soprattutto, la conservazione e la promozione dell'opera del maestro Emilio Notte a livello nazionale ed internazionale.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 17.30 alle 20.30.