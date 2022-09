 “24 scatti bike: l'uomo e la bicicletta”, mostra fotografica al Maac di Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA - Sbarca al Maac, il Museo Archeologico e di Arte Contemporanea di Ceglie Messapica la mostra fotografica internazionale “24 Scatti Bike: L’uomo e la Bicicletta”. In mostra, dal 9 settembre al 2 ottobre, le fotografie vincitrici dell’undicesima edizione del concorso dedicato al rapporto che lega l’uomo alla bicicletta. Si tratta di un vero e proprio racconto per immagini attraverso lo sguardo speciale di artisti che risiedono in quasi tutti i continenti del Mondo.

Antoaneta Obretenova (Bulgaria), Anurag Choudhury (India), Attilio Tripodi (Italia), Buzdugan Mihai Codrin (Romania), Dipak Ray (India), Enamul Kabir (India), Gerasimenko Alexey Alexandrovich (Bielorussia), Giovanni Moglia (Italia), Hezy Holzman (Israele), Ivan Tsupka (Ucraine), João Coutinho (Portogallo), Joe Flood (Usa), Josef Hinterleitner (Austria), Liza Zats (Russia), Marina Zharkova (Russia), Marko Radovanovic (Canada), Mikhail Shirokov (Russia), Morteza Heidarian (Iran), Riccardo Maffioli (Italia), Sandi Bertoncelj (Slovenia), Seyed Mohammad Tabrizi (Iran), Shridarshan Shukla (India), Syed Mahabubul Kader (Bangladesh), Trevor Clarke (Usa).

Il progetto espositivo, organizzato dall'associazione culturale Aeneis 2000, è patrocinato da Regione Puglia e Comune di Ceglie Messapica. All'inaugurazione di venerdì 9 settembre 2022, prevista per le ore 19,00, interverranno: Antonello Laveneziana, assessore alla Mobilità Sostenibile del Comune di Ceglie Messapica; Tommaso Depalma, presidente del Consorzio Puglia Bici e Futuro, referente Fci per la Bikeconomy nel Centro Sud Italia; Pietro Stoppa, presidente Gsc “Orazio Lorusso”, organizzatore “Coppa Messapica”; Fulvio Morgese, presidente Asd Bari Motivation Bike e il curatore della mostra Vincenzo De Leonardis. In contemporanea sarà possibile ammirare le biciclette custom del progetto “LaToroti” ideate e realizzate dall’artigiano-designer Vincenzo Lecce. Orari apertura e visite: dal lunedì alla domenica dalle 17.30 alle ore 20.30 con ingresso gratuito.

“La presenza a Ceglie Messapica della mostra fotografica ‘24 Scatti Bike: L’uomo e la Bicicletta’ si inserisce tra le iniziativa della città di Ceglie Messapica per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile e si inaugura alla vigilia del 70^ anniversario della Coppa Messapica, la classica del ciclismo Under 23 - Élite - dichiara l'assessore Antonello Laveneziana. L’iniziativa vuole anche essere una tappa fondamentale del percorso intrapreso dall’amministrazione comunale per la promozione della mobilità sostenibile e dell’utilizzo della bicicletta. Il nostro impegno è convinto e costante e completamente mirato a rendere Ceglie Messapica una città bike friendly”.