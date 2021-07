Momenti, personale dell'artista Annett Gioia in mostra da Calce

Prezzo non disponibile

CEGLIE MESSAPICA - “Calce-Spazio Indefinito” di Ceglie Messapica (piazza Vecchia, borgo antico) ospietà per il secondo anno consecutivo, la personale di Annet Gioia, artista originaria pugliese ma in Germani da molti anni ormai. La mostra si intitola "Momenti", ritratti fotorealistici, acquerelli e disegni minimalisti, per mostrare sogni, sentimenti e stati d'animo. Disegni molto personali che sarà possibile ammirare da domenica 1 agosto fino al 13 agosto negli spazi di Calce, un contenitore sociale pronto a raccogliere ogni forma di promozione e sviluppo sia culturale, musicale, artistico che gastronomico.

