Mesagne raccontata dai suoi abitanti: nel centro storico una rassegna d’arte diffusa

Orario non disponibile

Quando Dal 17/08/2023 al 31/08/2023 Orario non disponibile

MESAGNE - “Mesagne e i mesagnesi” è il nome scelto per la rassegna d’arte contemporanea visitabile dal 17 al 31 agosto. Il progetto, a cura dell’associazione “La Casaccia”, prevede un percorso espositivo all'interno del centro storico e si pone come obiettivo quello di rendere omaggio alla città e ai suoi abitanti. Questi ultimi sono insieme protagonisti e ispiratori dell'evento. Il tema centrale sarà quello del rapporto tra l’uomo e il territorio.

L’associazione “Di Vittorio”, nella sede in via Castello al civico 20, ospiterà la proiezione delle videointerviste realizzate in occasione dell'iniziativa: l’installazione farà da sfondo alle opere pittoriche ispirate dagli scatti fotografici di Giuseppe d'Ambrosio.

Presso la Seed Gallery, in via dei Florenzia 65, avrà luogo l’allestimento delle opere fotografiche ritraenti i mesagnesi coinvolti e le rispettive interpretazioni pittoriche.

Infine, l'esterno delle Officine Ipogee in piazzetta Sant’Anna dei Greci, ospiterà le gigantografie dei cittadini mesagnesi coinvolti. L’ingresso alle sedi espositive è gratuito.

Gli artisti esposti saranno i seguenti: Maria Giovanna Campagnolo, Mirène Geninet, Rosa Lauro, Maria Antonella Longo, Rita Malani, Raffaele Orofino, Annibale Pace, Lucia Pelagi, Tino Quaranta, Antonella Ricchiuti, Gabriella Rodia, Carlo Solferino e Sabrina Spina. Nel corso dell'evento interverrà anche lo storico del territorio Franco Bianco.