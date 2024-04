"MitycArt": a Brindisi una mostra su arte e artigianato coniugati al femminile

BRINDISI - L'associazione Mytica, nata da poco, inaugura "MitycArt", un contenitore di attività artigianali, artistiche e culturali. Si tratta di tre appuntamenti, attraverso cui l'associazione vuole mettere in relazione la città di Brindisi e le artigiane, gli artigiani e gli artisti e le artiste che lavorano e creano nel territorio. Il 14 aprile, il 12 maggio e il 9 giugno, appuntamento presso l’ex Convento di Santa Chiara "Yeahjasi Santa Spazio Culturale" in via Santta Chiara a Brindisi, dalle 10 alle 21.

Il prossimo 14 aprile 2024 si terrà la prima mostra-mercato, a rappresentare l'idea che ha l'associazione di esposizione collettiva di artigiani e artisti di Brindisi e della Puglia. MyticArt si svilupperà attraverso una serie di incontri fissi che avranno luogo ogni seconda domenica del mese presso la sede dello "Yeahjasi Santa Spazio Culturale" di Brindisi. In questo primo incontro il focus sarà su artigianato e arte femminile, ma troveranno il loro spazio anche artisti e artigiani.

La mostra-mercato avrà quindi forma espositiva di manufatti e opere della più svariata natura provenienti da tutta la Puglia, in un'onda lunga che con Brindisi come epicentro abbraccia tutta la sua provincia, San Vito, Mesagne, Ceglie Messapica, Fasano, Cisternino, arrivando poi in provincia di Taranto: Martina Franca, Castellaneta e Taranto stessa. Infine a Lecce e altri piccoli centri della vasta provincia del capoluogo salentino.

Nel corso delle tre giornate saranno ospitati artisti provenienti da vari ambiti. Tra loro il gruppo dei rievocatori storici della città: "Brvndisivm Historica", "I Fratelli Magrì", famosissimi "creatori di creature" cinematografiche che esporranno le loro opere e presenteranno il loro libro "Egonomia". E poi laboratori artistici e la possibilità di provare esperienze in realtà virtuale: una "gita nello spazio" e un viaggio alla scoperta delle opere di Leonardo Da Vinci, condotte dall'associazione "Codia".

E ancora: l'artista performer Angelo Antelmi "Je suis le soleil" con i suoi tarocchi in maschera. Lo scrittore e narratore Mimmo Tardio con un suo focus sulla città di Brindisi. E poi ballerini, musicisti e molto altro. Diverse le collaborazioni per MyticArt 2024. La Caffetteria Nervegna di Brindisi, sarà presente con "L'aperitivo della Domenica” e i vini del progetto etico Wineaut, nato in seguito alla collaborazione tra l'impresa sociale Autnoaut e la Cantina Risveglio di Brindisi.

L'ingresso è gratuito, gli orari di apertura sono: dalle ore 10.00 alle 21.00. Pagina Facebook e Instagram: Mytica Brindisi - Email: myticabrindisi@gmail.com. Per informazioni: 3381305932-3396542434.