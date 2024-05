Sempre a tutela dell'infanzia, una mostra fotografica per festeggiare i 50 anni dell'Unicef

SAN VITO DEI NORMANNI - Il 2024 rappresenta per l'Unicef Italia un traguardo importante: 50 anni di presenza, attiva e costante, finalizzata a raccogliere fondi per sostenere i programmi nei Paesi in via di sviluppo nonché informare e sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni, attraverso un costante lavoro di advocacy, sui diritti e i bisogni dell’infanzia e dell’adolescenza a livello globale.

A livello locale vi è, poi, un altro importante traguardo: il 23 maggio, infatti, ricorrono i 20 anni di vita della sede del Comitato provinciale di Brindisi, inaugurata a San Vito dei Normanni, in via Annibale De Leo al civico 60, nel 2004.

“Due ottimi motivi per festeggiare, alla nostra maniera, con lo sguardo rivolto a ogni bambino" afferma il presidente provinciale Raffaele Romano, che annuncia: "Il nostro comitato provinciale ha organizzato per l’occasione due eventi, il primo dei quali è in programma proprio giovedì 23 maggio, alle ore 19, nella chiesa di San Giovanni, prospiciente la sede Uniceg - prosegue -. Sarà inaugurata la mostra fotografica dal titolo 'La nostra storia', un'occasione per ripercorrere le principali tappe della storia nazionale e provinciale dell’Unicef".

Il 30 maggio, poi, nel corso di un apposito incontro pubblico in programma alle ore 10, sempre nella Chiesa di San Giovanni, verrà approfondito il tema della partecipazione attiva di ragazze e ragazzi alla vita delle comunità cittadine, con un focus particolare sul ruolo dei Consigli comunali delle ragazze dei ragazzi.

