Torna la mostra personale del maestro Giò Cucchiara

BRINDISI - Nell’ambito delle attività culturali parallele alla regata internazionale Brindisi-Corfù, da domenica prossima (2 giugno) al 9 giugno, presso la “Casa del Turista”, sul lungomare regina Margherita, si svolgerà per il secondo anno consecutivo la mostra personale del maestro Giò Cucchiara dal titolo: “in punta di… matita”. L’evento, patrocinato dal comune di Brindisi, già lo scorso anno ha riscosso un importante successo in termini di affluenza di pubblico in presenza e visualizzazioni web delle opere rappresentate, tutte realizzate a matita (grafite e carboncino), con le tecniche del realismo e iperrealismo, ispirate a fotografie personali o a scatti di noti fotografi del panorama nazionale e internazionale.

Gio’ CucchiarA, siciliano, classe '62, per oltre 30 anni ha lavorato nel settore dell’Arte come responsabile della logistica e della produzione di libri e multipli d’arte, quali sculture e grafiche, per una nota azienda italiana. Negli ultimi anni ha partecipato a diversi eventi artistici e concorsi, distinguendosi particolarmente per il suo talento.

Tra i premi ricevuti, si evidenziano il secondo posto al XVI° Premio Nazionale d’Arte Città di Novara svoltosi nel 2017 e a novembre 2023 il primo posto nella categoria arti grafiche al XIII Festival dell’Immagine “Mostra e Concorso di Arte Internazionale” di Martina Franca.

Per l’occasione sono state realizzate alcune opere dedicate al mondo della vela, tra le quali particolare attenzione merita “The Mexican”, destinata al vincitore del campionato italiano di vela d’altura che si terrà nella nostra città sempre nel mese di giugno.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui