Una notte al museo: viaggio alla scoperta di Leonardo a San Pancrazio

Venerdì 24 luglio 2020 alle ore 20.00, il giardino del Poli-officine culturali di San Pancrazio Salentino diviene un salotto culturale presso cui l’Amministrazione culturale avrà l’onore di presentare l’evento “Una notte al museo: Leonardo da Vinci”. L’importante evento è curato dalla Guida del Museo del Louvre Danilo Carrozzo che seppur lontano dalla sua terra, sente forte il legame con la sua San Pancrazio tanto da volerla omaggiare portando in scena una delle mostre più belle mai dedicate a Leonardo Da Vinci. La serata infatti sarà incentrata su uno dei geni indiscussi del Rinascimento. Pittore, scultore, inventore, ingegnere militare, scenografo anatomista, pensatore e uomo di scienza Leonardo Da Vinci ha saputo incarnare pulsioni e passioni del suo tempo.

Sicuramente abbiamo sentito parlare di questo genio del Rinascimento o almeno ammirato una delle sue opere più famose: la Gioconda. Crediamo di sapere tutto sui suoi disegni, sui suoi rari ed enigmatici dipinti, o sulla sua proverbiale lentezza ma, conosciamo veramente l’uomo Leonardo?

Assessore al Turismo Raffaella Rucco: “Abbiamo immaginato e strutturato il progetto insieme alla Guida del Museo del Louvre Danilo Carrozzo proprio nei mesi di lockdown. Ci chiedevamo come poter far conoscere alla comunità sanpancraziese la bellezza e la magia dell'arte nel mondo, senza la necessità di dover viaggiare, viste le restrizioni che hanno messo a dura prova due settori fondamentali quali quello del turismo e della cultura. Partendo pertanto da questo concetto di "Turismo a Km0", abbiamo realizzato l'evento "Una notte al museo" che avrà l’umile obiettivo di far conoscere il mistero che ancora oggi avvolge il Genio”

Guida del Museo del Louvre Danilo Carrozzo “L’anno scorso si è tentato di risolvere il mistero Leonardo. Nel 2019 ricorreva infatti il cinquecentesimo anniversario dalla morte del maestro. Fra le tante celebrazioni e eventi organizzati per l’occasione, la mostra tenutasi al Louvre è stata forse la più grande mai organizzata e anche quella che più si è soffermata sugli aspetti meno noti del maestro. La grande mostra del Louvre sarà proprio il nostro punto di partenza per un viaggio alla scoperta di Leonardo da Vinci, in una serata emozionante, scandita da proiezioni di immagini ed estratti di film che raccontano la storia e l'estro di questo grande genio del Rinascimento.”