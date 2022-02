Esposizione dedicata ad Armando Scivales nell'ex convento delle Scuole Pie

BRINDISI - Il 26 Febbraio, alle ore 17:00, presso la sede dell'Accademia degli erranti, via Giovanni Tarantini 35 (ex convento delle Scuole Pie), in occasione della visita alla pinacoteca Scivales da parte di una delegazione del Touring Club Italiano sezione di Brindisi, il Liceo Artistico E. Simone, in collaborazione con L’Aps Brindisi e le Antiche Strade, presenta il percorso di valorizzazione della Pinacoteca Scivales, realizzato nell’ambito dei Pcto con il progetto Cultural heritage.



In questa occasione saranno presentate le opere ispirate alla produzione pittorica dell’artista brindisino, con diverse chiavi interpretative che intendono andare oltre la superficie pittorica della tela e diventare spazio nell’installazione espositiva e nella progettazione scenografica. Oltre all’aspetto creativo e progettuale vengono presentati nuovi sistemi di fruizione dell’opera d’arte con contenuti virtuali visualizzabili attraverso un semplice codice Qrcode. Dal percorso di conoscenza e valorizzazione del bene, unito al lavoro compositivo e progettuale applicato alle arti, parte il focus della nuova rivista Art Magazine, che il liceo Artistico ha ideato.

La mostra sarà inaugurata nella sala conferenze dell’ex convento delle Scuole Pie il 26 febbraio 2022 alle ore 17.00 e aperta al pubblico fino al 22 marzo 2022 presso il “Centro servizi Culturali- Accademia degli Erranti” in via Tarantini n.35 Brindisi.

L’attività rientra nell’ambito del programma “Riusa Brindisi” e del partenariato tra il Liceo Artistico e Musicale Simone Durano e l’Aps Brindisi e le Antiche Strade.